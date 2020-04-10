القبض على 4 تجار مخدرات مسلحين في بغداد

2020/04/10 | 19:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، القبض على اربعة تجار مخدرات مسلحين في العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "الغد برس"، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية، قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات بغداد، تتمكن من إلقاء القبض على ٤ متهمين يتاجرون ببيع المخدرات في منطقة السريدات وبحوزتهم ٤٧٥ غرام من مادة الكرستال المخدرة وبندقية كلاشنكوف ومخزن عتاد بندقية و٣ ميازين لوزن المخدرات".

واضافت انه "تم اتخذت بحقهم الاجراءات القانونية وتسليمهم مع المبرزات الجريمة الى الجهات المختصة لإكمال أوراقهم التحقيقية".

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