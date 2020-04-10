الجيش الأمريكي يؤكد جاهزيته لأي تهديد: لا تظنوا أن كورونا أضعف قدراتنا

2020/04/10 | 20:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اكد قائد الجيش الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، إن القوات الأمريكية لا تزال جاهزة للرد على أي هجوم رغم تجميد إحدى حاملات الطائرات في المحيط الهادئ بسبب فيروس كورونا.

وذكر ميلي خلال مؤتمر متلفز موجه للقوات الأمريكية: "نحن جاهزون، مهما كان التهديد.



آمل ألا يظنن أحد في العالم أن قدرات الجيش الأمريكي قد أصابها ضعف.



الحال ليست كذلك".

ووفق أرقام البنتاغون، أحصيت 1898 إصابة بالإجمال حتى صباح الخميس في أوساط القوات الأمريكية، بينها 597 في البحرية، الأكثر تضرراً.



ونقل 64 عسكرياً إلى المستشفى في حين توفي عسكري واحد.

وينشر البنتاغون يومياً منذ بدء تفشي الوباء عدد المصابين بكوفيد-19، وعدد من نقلوا إلى المستشفيات أو توفوا في أوساطه، من ضمنهم الموظفون المدنيون وعائلات العسكريين.

لكنه توقف عن تحديد الأماكن التي اكتشفت فيها تلك الحالات على خلفية تأثير ذلك على أمن جنوده.

ونشرت مجلة "نيوزويك"، الخميس، خريطة للقواعد الأمريكية التي طالها الفيروس وعددها 150.

ولاحظ الخبير في التسلح النووي من الاتحاد الأمريكي للعلماء هانز كريستنسن، أن جميع القواعد النووية الأمريكية متضررة من الفيروس باستثناء واحدة.

وثلثا الحالات التي اكتشفت في البحرية الأمريكية سجلت لدى طاقم حاملة طائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت" المتوقفة قبالة جزيرة غوام الأمريكية في المحيط الهادئ بعد إجلاء معظم أعضاء طاقمها.

وكان وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، قرر قبول استقالة وزير البحرية الأمريكية توماس مودلي، بعد سوء إدارته لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد على حاملة الطائرات تيودور روزفلت.

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