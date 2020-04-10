فيسبوك يقدم خاصية “الوضع الصامت” لمنع ظهور الرسائل على هاتفك

2020/04/10 | 20:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بات بإمكان رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” التخلص أخيراً من مجموعة من الإشعارات المزعجة، بعد أن أعلنت الشركة استحداثها خاصية “الوضع الصامت” الجديدة في تطبيق فيسبوك الرئيسي للهواتف النقَّالة.

تقرير لصحيفة The Verge الأمريكية قال الجمعة 10 أبريل/نيسان 2020، إن هذه الخاصية ستمنع ظهور “معظم” الإشعارات الواردة على شاشة الهاتف، كما تقوم بتذكيرك بأن “الوضع الصامت” ما زال قيد التشغيل عندما تحاول فتح التطبيق على هاتفك إذا ما كانت مفعَّلة.

استثناءات: لم يوضح فيسبوك الإشعارات التي ستُستَثنى من هذا الوضع الجديد، على غرار تحديثات بنود خصوصية المستخدَم، التي يلزَم قانونياً إظهارها للمستخدم، غير أنه أوضح أنه لا يجب عدم الخلط بين هذا الوضع الجديد والإعداد الموجود فعلاً الذي يتيح “كتم إشعارات الشاشة” والتطبيق غير مفتوح، لكن ليس داخل التطبيق نفسه، لوقتٍ محدَّد.

أما بالنسبة للراغبين في الاطلاع على الخاصة وتطبيقها على هواتفهم الخاصة، فسيجدون هذا الوضع الجديد تحت إعداد “Your Time on Facebook/وقتك على فيسبوك” بقائمة التطبيق.

جدير بالذكر أن إضافة هذا الإعداد قد تمت في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018، بعد حملةٍ تصدَّرتها كبرى المنصات الإلكترونية وصنَّاع الأجهزة المحمولة مثل آبل وجوجل، لترويج تطبيقات جودة الحياة الرقمية

توضيحات: أسهبت الشركة في وضع مجموعة من التوضيحات بخصوص الإضافة الجديدة، إذ قالت فيسبوك إنَّ التطبيق سيتيح تصفُّح الموضوعات الأكثر رواجاً كل أسبوع، كما يقوم بمراقبة استخدام التطبيق في ساعات النهار مقابل الليل، ويقدِّم تعداداً لمرات فَتحه يومياً.

عمليات التحديث، جارٍ تطبيقها الآن على أجهزة نظام التشغيل iOS، في حين سيصل إلى مستخدمي الهواتف ذات نظام تشغيل Android في مايو/أيار.

إلى ذلك، سيتيح هذا الوضع الجديد لمستخدميه إمكانية اختيار توقيت عمله، سواء بطريقة فورية أو حسب جدول محدد، كما يمكنه توقيف ظهور الإشعارات حتى من داخل التطبيق، مثل شارات خاصية Facebook Watch المزعجة

التطبيق وكورونا: كُتِب في تحديثٍ جديد بالمدوَّنة المحدَّثة باستمرار التي يقدمها فيسبوك وتتضمن المعلومات المتوافرة عن فيروس كوفيد-19 وكيفية التعامل معه: “في حين نتعوَّد جميعاً روتين حياتنا الجديد ونلزم منازلنا، قد يكون مفيداً أن ترسم حدوداً لكيفية قضائك وقتك على الإنترنت، سواء كان الغرض من هذا التركيز أكثر على عائلتك وأصدقائك، أو تنام بلا قلق، أو تتحكَّم في الوقت الذي تقضيه بالمنزل، نقدّم لك أدوات من شأنها مساعدتك على خلق التوازن المناسب لك في استخدامك تطبيق فيسبوك”.

وبالإضافة لخاصية الوضع الصامت، قالت شركة فيسبوك إنَّها أضافت أيضاً اختصاراتٍ جديدة لإعدادات الإشعارات وتفضيلات صفحة “آخر الأخبار”، وذلك بهدف “أن تقضي وقتك على فيسبوك بأفضل طريقةٍ ممكنة، بأن تتحكَّم في نوع المنشورات التي تجدها بآخر الأخبار وأيضاً التحديثات التي تتلقاها من التطبيق”.

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