2020/04/10 | 20:38 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن أزمة فيروس كورونا ستحول النمو الاقتصادي العالمي إلى «سلبي بشكل حاد»، خلال العام الجاري، محذرة من أن العالم يواجه أسوأ أزمة اقتصادية، منذ الكساد الكبير، الذي وقع في…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صندوق النقد الدولي: أزمة اقتصادية على الأبواب ستكون أسوأ من الكساد الكبير) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صندوق النقد الدولي: أزمة اقتصادية على الأبواب ستكون أسوأ من الكساد الكبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).