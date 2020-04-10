اللواء 21 بالحشد الشعبي ينفذ عملية تفتيش جنوب شرق صلاح الدين

2020/04/10 | 20:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشر اللواء 21 في الحشد الشعبي، الجمعة، بعملية تفتيش في مناطق جنوب شرق صلاح الدين لملاحقة خلايا فلول تنظيم “داعش” الإرهابي.وقال اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى ، إن قوة من اللواء 21 في الحشد الشعبي باشرت، اليوم، بعملية تفتيش في مناطق العيث ومناطق مسؤولية اللواء جنوب شرق صلاح الدين.وأضاف، أن العملية

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