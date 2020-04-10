اللواء الرابع بالحشد يعفر منطقة الصالحية التابعة لقضاء شط العرب

2020/04/10 | 20:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت كوادر اللواء الرابع في الحشد الشعبي، الجمعة، بتعفير منطقة الصالحية في قضاء شط العرب بمحافظة البصرة للوقاية من فيروس كورونا.

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