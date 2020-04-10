يوفنتوس يبدأ محاولته الثالثة للتعاقد مع هداف دورتموند

2020/04/10 | 20:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةكشفت تقارير صحفية إيطالية ، مساء اليوم الجمعة ، عن استعداد يوفنتوس القيام بمحاولة ثالثة، للتعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، نجم بوروسيا دورتموند الالماني.وانفجرت موهبة هالاند (19 عاما) هذا الموسم بشكل ملحوظ، بعد سجله التهديفي المذهل مع سالزبورغ، سواء في الدوري النمساوي أو دوري الأبطال، ومواصلة التألق بقميص دورتموند، الذي انتقل إليه في كانون الثاني الماضي.وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن يوفنتوس ما زال مهتما بمعرفة وضع هالاند مع دورتموند، حيث طلب من وكيله مينو رايولا، تحديثات حول أي انتقال محتمل للنجم النرويجي الشاب.وحاول يوفنتوس ضم هالاند مرتين من قبل، الأولى عندما كان يلعب بصفوف مولدي النرويجي في صيف 2018، إلا أنه رفض واختار الانتقال إلى سالزبورغ ، لضمان المشاركة الأساسية.أما المحاولة الثانية فكانت في كانون الثاني الماضي، بعدما تألق بشكل ملحوظ في دوري الأبطال، إلا أن دورتموند تدخل وخطفه قبل الجميع.

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