كورونا يغزو تركيا.. حصيلة الضحايا تتجاوز الألف

2020/04/10 | 20:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل 98 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1006 حالات.وأشار قوجة إلى "تسجيل 4747 إصابة جديدة بكورونا خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 47 ألفاً و29 حالة".وبلغ عدد "المتعافين من الفيروس 2423 شخصا، مع شفاء 281 منهم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة".وأضاف قوجة أنه "تم فحص ما مجموعه 30 ألفاً و864 شخصا".

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