2020/04/10 | 20:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

اعلن مدير عام صحة الكرخ، جاسب الحجامي، الجمعة (10 نيسان 2020)، مغادرة اربعة مرضى مصابين بفيروس كورونا من مستشفى الفرات بعد تماثلهم للشفاء التام.

وقال الحجامي في منشور على صفحته في "فيسبوك"، إن "4 مصابين بفيروس كورونا غادروا مستشفى الفرات العام بعد اكتسابهم الشفاء التام من ضمنهم الكابتن احمد عبد الله فعل".

واضاف أن "احدى المريضات في مستشفى الفرات وضعها حرج جداً".

وفي وقت سابق، اعلنت وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد، مع حالة وفاة واحدة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكوادر الصحية سجلت 47 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا، توزعت التالي: بغداد / الرصافة ١١، النجف الأشرف ٣، السليمانية ٤، أربيل ٩، كربلاء ٣، البصرة ٥، واسط ١٠، صلاح الدين ١، المثنى ١".

واضاف البيان ان "الوزارة سجلت ايضا حالة واحدة في بغداد / الرصافة ".

اما حالات الشفاء، فقد كانت بحسب البيان "٥٤ حالة، وتوزعت وكما يلي: بغداد/ الكرخ ٦، بغداد/ الرصافة ٣، النجف ١٠، اربيل ١، كربلاء ٥، البصرة ٩، السليمانية ٨، المثنى ٨، ديالى ٣، بابل١".

وتابع أن "مجموع الأصابات : ١٢٧٩، و مجموع الوفيات: ٧٠، ومجموع حالات الشفاء: ٥٥٠".

بغداد اليوم- متابعة

رجح عضو مجلس النواب، عن تحالف سائرون، علاء الربيعي، الجمعة (10 نيسان 2020)، تمرير التشكيلة الحكومية لرئيس مجلس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، حال عرضها داخل مجلس النواب، داعيا الكتل السايسة بالابتعاد عن المحاصصة في اختيار الكاب

بغداد اليوم-بغداد

رأى عضو تحالف القوى العراقية، النائب عبد الخالق العزاوي، الجمعة (10 نيسان 2020)، أن حضور ممثلي قادة الكتل السياسية أثناء تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة، هو إشارة الى وجود دعم سياسي للمضي في تشكيل الحكومة الجديدة.

و

بغداد اليوم-القادسية

أرسلت رئاسة محكمة استئناف القادسية، الجمعة (10 نيسان 2020)، إحصائية خاصة بالموقوفين والمطلق سراحهم الى محاكم الجنايات والجنح والتحقيق والأحداث التابعة لرئاسة المحكمة، خلال فترة حظر التجوال.

وكشفت وثيقة صادرة عن الرئاس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مغادرة اربعة مرضى بكورونا من مستشفى الفرات بعد تماثلهم للشفاء التام) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مغادرة اربعة مرضى بكورونا من مستشفى الفرات بعد تماثلهم للشفاء التام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).