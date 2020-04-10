كورونا.. تسجيل 98 وفاة جديدة في تركيا وحصيلة الضحايا تتجاوز الألف

2020/04/10 | 20:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة عن تسجيل 98 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في تركيا، لير...





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