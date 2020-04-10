بسببه دخل فريقه الحجر الصحي..نجم الدوري الألماني يكشف تفاصيل إصابته بكورونا

2020/04/10 | 20:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

كشف ماكسيميليان ميتلشتيت، نجم فريق هيرتا برلين الألماني، للمرة الأولى، عن تفاصيل إصابته بفيروس كو...





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