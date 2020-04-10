2020/04/10 | 20:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..نشر طيار إنكليزي شاب صورة لنفسه وهو يعمل كعامل توصيل طعام لدى شركة تيسكو حيث يقود شاحنة مرسيدس متوسطة الحجم وعلق على صورته قائلاً أن القليل من المساعدة مهم.الطيار الإنكليزي بيتر لوغن يعمل كابتن طائرة بوينغ 747 في الخطوط الجوية البريطانية إلا أن الأوضاع الغريبة التي يشهدها العالم بسبب انتشار فيروس كوروناأدت إلى توقف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا تحوله من طيار إلى عامل توصيل طعام) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا تحوله من طيار إلى عامل توصيل طعام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).