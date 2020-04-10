“كورونا فيروس لا يرحم” فيلم قصير في بعشيقة للوقاية من كورونا

2020/04/10 | 20:50 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا فيروس او وباء كورونا الذي يبلغ حجمه 120 نانومتر، حير الناس والعلماء والاطباء والفلاسفة والحكماء والأقوياء، بعد أن ظهر في نهاية عام 2019 في الصين، وبدأ ينتشر في مطلع عام 2020 حتى اصبح وباءً يحسب له الف حساب.اختلفت وتعددت وسائل ارشاد الناس وتزويدهم بالمعلومات عن مدى خطورة فيروس كورونا المستجد بعد تفشيه …

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