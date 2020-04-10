وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 17 ألفا

2020/04/10 | 20:53 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]تجاوز عدد وفيات المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 17 ألف شخص، اليوم الجمعة، وذلك بالتزامن مع تراجع أعداد المصابين الجدد في ولاية نيويورك.

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