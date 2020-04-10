2020/04/10 | 20:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلن الامن اللبناني عن احباطه عملية تهريب مخدرات وصفها بأنها الاكبر في تاريخ لبنان.وقال بيان عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي اللبنانية “في إطار ملاحقة شبكات تهريب المخدرات، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، حول التحضير لعملية تهريب كمية ضخمة من حشيشة الكيف الى إحدى الدول الأفريقية.” واضاف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن اللبناني يحبط أضخم عملية تهريب مخدرات بتاريخ البلاد) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامن اللبناني يحبط أضخم عملية تهريب مخدرات بتاريخ البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).