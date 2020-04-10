بالوثيقة.. اللجنة العليا لمكافحة كورونا توجه بخفض أجور الانترنت والاتصالات

2020/04/10 | 20:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد

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