شمول شهداء الارهاب والمطلقات ضمن توزيع 900 قطعة ارض سكنية في كربلاء

2020/04/10 | 20:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..وزعت حكومة كربلاء المحلية ، 900 قطعة ارض سكنية للمواطنين في قضاء الحر غربي المحافظة ، ضمنهم عوائل شهداء ضحايا الارهاب والمطلقات “.وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) اليوم الجمعة ، إن ” المحافظة باشرت بتوزيع 900 قطعة أرض سكنية […]

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