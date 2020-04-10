2020/04/10 | 20:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قررت تركيا تزويد اسرائيل بمعدات طبية، تشمل كمامات الوجه والوزرات الواقية والقفازات المعقمة، لمساعدة تل أبيب على مكافحة تفشي وباء كوفيد 19 الناجم عن فيروس كورونا.وسجلت اسرائيل حوالي 10000حالة إصابة بالفيروس وأكثر من 92 حالة وفاة.وتأتي مبادرة أنقرة بعد سنوات من العلاقات الباردة مع تل أبيب إثر مقتل 10 مدنيين أتراك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا ترسل مساعدات طبية لإسرائيل) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا ترسل مساعدات طبية لإسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).