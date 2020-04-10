شاهد... إحصائيات انتشار كورونا في العالم العربي

2020/04/10 | 21:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل فيروس كورونا حصد الارواح في البلدان العربية حيث ما تزال السعودية تتصدر عدد الاصابات بالفيروس فيما اغلقت احياء في المدينة المنورة في حين اعلنت ا...

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