القضاء الأعلى: تكليف الكاظمي متوافق مع أحكام الدستور الواجب اتباعها من قبل رئيس الجمهورية

2020/04/10 | 21:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، على تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة، بدلاً عن النائب عدنان الزرفي.

وقال زيدان في بيان ان تكليف الكاظمي متوافق مع احكام الدستور الذي رسم الخطوات الواجب اتباعها من قبل رئيس الجمهورية في تكليف المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء، وحسناً فعل رئيس الجمهورية عند حرصه على تضمين المرسوم عبارة ترشيح الكتل النيابية والتي حضر ممثليها مراسم التكليف لتأكيد حق الترشيح الحصري لهم بموجب الورقة الموقعة من قبلهم.

وأضاف، أنه وقطعا ان هذه الكتل النيابية تضم بينها الكتلة النيابية الاكثر عدداً المنصوص عليها في الدستور لان ورقة ترشيح الكاظمي تم توقيعها من جميع الكتل النيابية الممثلة للمكون الاكثر عدداً في المجتمع العراقي والذي تنبثق منه واقعيا بعد الانتخابات الكتلة النيابية الاكثر عدداً صاحبة الحق الحصري في الترشيح المنصوص عليه في الدستور.

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