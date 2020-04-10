إصابة 50 جندياً من طاقم حاملة طائرات “شارل ديغول” الفرنسية بعدوى فيروس كورونا

2020/04/10 | 21:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الدفاع الفرنسية، عن إصابة العشرات من الجنود على متن حاملة الطائرات شارل ديغول بفيروس كورونا.

وأشارت الوزارة في بيان لها، ان نتائج الاختبارات التي أجريت لستة وستين فردا من طاقم حاملة الطائرات، أظهرت إصابة خمسين منهم بالفيروس، مبينة ان الجهات المعنية قامت بإجلاء ثلاثة بحارة كإجراء وقائي، بعد أربع وعشرين ساعة من الاشتباه بوجود إصابات بين الجنود، فيما لم تفصح الوزارة عن كيفية انتقال عدوى الفيروس إلى الطاقم.

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