“كورونا” على وسائل التّواصل بين السُّخرية والوَعظ والتّكافُل الاجتماعيّ

2020/04/10 | 21:07 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد عقود من الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة التي عاشتها وتعيشها شعوب الدول النامية، انخفضت لدى شريحة من هؤلاء توقعاتها من الحياة وطورت آليات دفاعية لمواجهة الملمات، بالإنكار والاستسلام حيناً، والدعابة حيناً، والمواجهة والسعي أحياناً.وفي…

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