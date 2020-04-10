2020/04/10 | 21:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرنسا.. عدد الوفيات بكورونا يصل إلى 13197 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/10 | 21:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا.. عدد الوفيات بكورونا يصل إلى 13197) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا.. عدد الوفيات بكورونا يصل إلى 13197) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).