محافظ البصرة يوجه بغلق قضاء المدينة بالكامل ابتداءً من الليلة

2020/04/10 | 21:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد وجه محافظ البصرة، أسعد العيداني، الجمعة، بغلق قضاء المدينة بالكامل ابتداءً من الليلة.وأمر العيداني، في مؤتمر صحفي، بـ”غلق قضاء المدينة شمالي البصرة إغلاقا تاما، والمباشرة بإجراء الفحوصات لأهالي القضاء”.واضاف: “من الليلة سيتم منع الحركة في قضاء المدينة بشكل تام”.بدوره، أمر قائد الشرطة الفريق رشيد فليح، “فوج من قوات الطوارئ، […]

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