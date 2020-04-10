وفيات كورونا تبلغ 100 ألف في أنحاء العالم

2020/04/10 | 21:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أظهر إحصاء جمعته رويترز أن عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد بلغ 100 ألف في أنحاء العالم يوم الجمعة بينما تجاوز عدد المصابين 1.6 مليون.

وتم تسجيل أول وفاة بالفيروس في مدينة ووهان بوسط الصين في التاسع من يناير كانون الثاني.



واستغرق الأمر 83 يوما لوصول عدد الوفيات إلى 50 ألف حالة ثم ثمانية أيام أخرى فقط لمضاعفة العدد إلى 100 ألف.

وتسارع عدد الوفيات بمعدل يومي تراوح بين ست بالمئة وعشرة بالمئة خلال الأيام السبعة الماضية وتم تسجيل حوالي 7300 وفاة عالميا بالفيروس يوم الخميس.

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