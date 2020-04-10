محافظ البصرة يوجه بغلق قضاء المدينة بالكامل ابتداءً من الليلة

2020/04/10 | 21:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-البصرة

وجه محافظ البصرة، أسعد العيداني، الجمعة، بغلق قضاء المدينة بالكامل ابتداءً من الليلة.

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