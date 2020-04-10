آخر تطورات كورونا عالميا.. بريطانيا تسجّل 980 حالة وفاة خلال 24 ساعة

2020/04/10 | 21:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة مازالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.وفي آخر التطورات، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 370 إصابة جديدة بكورونا و 150 حالة شفاء وحالتا وفاة.أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 987 وفاة جديدة بفايروس […]

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