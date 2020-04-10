آخر أخبار كورونا عالميا.. تركيا تكسر حاجز الألف وفاة وبريطانيا 980 حالة

2020/04/10 | 21:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة مازالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.وفي آخر التطورات، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 370 إصابة جديدة بكورونا و 150 حالة شفاء وحالتا وفاة.أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 987 وفاة جديدة بفايروس […]

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