حصاد كورونا في فرنسا يصل إلى 13197 وحصيلة الإصابات تتجاوز الـ90 ألفا

2020/04/10 | 21:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت الصحة الفرنسية، اليوم الجمعة، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد تجاوز 90 ألف شخص، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 13197 حالة.

وتشير بيانات وزارة الصحة الفرنسية إلى عودة ارتفاع عدد الوفيات بالمستشفيات بعد يومين من انخفاضها، حيث تم تسجيل 554 وفاة جديدة اليوم الجمعة مقابل 424 الخميس.

وبلغ عدد المصابين في غرف العناية المركزة 7004 أشخاص، مرتفعا بواقع 62 حالة خلال اليوم الأخير.

واعتبرت وزارة الصحة أن فرنسا تدخل مرحلة الاستقرار في ما يخص انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن "إجراءات العزل الصحي بدأت تأتي بنتائجها".

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