صحة الكرخ: شفاء 4 مصابين بكورونا ومغادرتهم المستشفى بينهم الكابتن أحمد فعل

2020/04/10 | 21:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن مدير صحة الكرخ جاسب لطيف الحجامي، اليوم الجمعة، مغادرة أربعة مصابين بفيروس كورونا مستشفى الفرات بعد اكتسابهم الشفاء التام من ضمنهم الكابتن أحمد فعل.

وقال الحجامي في منشور على صفحته في "فيسبوك"، إن "4 مصابين بفيروس كورونا غادروا مستشفى الفرات العام بعد اكتسابهم الشفاء التام من ضمنهم الكابتن احمد عبد الله فعل".

واضاف، أن "احدى المريضات في مستشفى الفرات وضعها حرج جداً".

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة.

وفي الاول من الشهر الجاري، وتأكدت إصابة أحمد فعل، مدرب نادي شباب العراق، الناشط في الدرجة الأولى، بفيروس كورونا، بعد إجراء التحاليل اللازمة، وجرى وضعه في العزل الصحي.

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