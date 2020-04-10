2020/04/10 | 21:25 - المصدر: الغد برس

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ترامب: خسائرنا البشرية بسبب كورونا ستكون أقل بكثير من 100 ألف شخص

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ترامب: خسائرنا البشرية بسبب كورونا ستكون أقل بكثير من 100 ألف شخص

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