2020/04/10 | 21:25 - المصدر: الغد برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: خسائرنا البشرية بسبب كورونا ستكون أقل بكثير من 100 ألف شخص) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ترامب: خسائرنا البشرية بسبب كورونا ستكون أقل بكثير من 100 ألف شخص
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ترامب: خسائرنا البشرية بسبب كورونا ستكون أقل بكثير من 100 ألف شخص
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: خسائرنا البشرية بسبب كورونا ستكون أقل بكثير من 100 ألف شخص) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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