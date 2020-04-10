عمليات بغداد تعلن القبض على ١٨٣٧٥ مخالفاً لحظر التجوال

2020/04/10 | 21:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، عن عدد المخالفين لقرار حظر التجوال والعجلات التي تم احتجازها.وقالت القيادة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه انه “بهدف تطبيق إجراءات حظر التجول الوقائي داخل العاصمة بغداد، تواصل الأجهزة الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد بتشكيلاتها كافة ومنذ ١٧ آذار ولغاية اليوم العاشر من نيسان […]

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