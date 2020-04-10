عمليات بغداد تعلن عن حصيلة الموقوفين لخرقهم حظر التجوال

2020/04/10 | 21:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت قيادة عميات بغداد، مساء اليوم الجمعة، عن حصيلة الموقوفين الذين لم يلتزموا بتطبيق قرار الحظر الوقائي منذ 17 اذار لغاية الان.وقالت القيادة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "بهدف تطبيق إجراءات حظر التجول الوقائي داخل العاصمة بغداد، ألأقت القوات الأمنية منذ 17 آذار الماضي ولغاية اليوم العاشر من نيسان الجاري على 18 ألفاً و375 مخالفاً، وحجزت 1191 عجلة ودراجة نارية مختلفة".وأضافت "بلغ عدد الغرامات المفروضة على العجلات المخالفة 44 ألفاً و502 غرامة، كما سهلت دخول 13 ألفاً و777 عجلة حمل تحمل موادا غذائية الى بغداد".وأكدت القيادة "استمرارها باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لحظر التجوال".

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