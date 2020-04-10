ترامب يعد بإنقاذ شركات الطيران من تداعيات وباء كورونا

2020/04/10 | 22:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بإنقاذ شركات الطيران من التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد.وأوضح أنه يجب إنقاذ شركات الطيران الأميركية من الوضع الذي فرضه عليها الوباء.وأكد ترامب أن إدارته تستعد لكي تقدم للشركات، خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية، شروط منحة حجمها 32 مليار دولار لتخفيف أثر تفشي […]

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