ميسي: لهذا لم أجرؤ على النظر إلى تييري هنري

2020/04/10 | 22:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشف الأسطورة ليونيل ميسي، نجم برشلونة والأرجنتين، عن السبب الذي جعله لا يستطيع النظر وجها لوجه مع النجم الفرنسي تييري هنري.وأظهر ميسي للجمهور مرة أخرى، عن جانب متواضع في شخصيته، وهذه المرة عند روايته لقصة لقائه لأول مرة مع النجم الفرنسي تييري هنري.وكشف ميسي أنه لم يستطع النظر بوجه هنري […]

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