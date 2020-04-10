هل يؤثر كورونا على القلب؟.. دراسة علمية تجيب

2020/04/10 | 22:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة يهاجم فيروس كورونا المستجد الرئتين بشكل أساسي، لكن أطباء بدأوا يبلغون بشكل متزايد عن حالات أخرى تدور فيها المعارك بين الفيروس وقلب الإنسان.وقالت دراسة نشرت مؤخرا في مجلة جمعية الطب الأميركية إن أكثر من واحد من كل 5 مرضى أصيبوا بأضرار في القلب نتيجة فيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان، بحسب […]

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