تعافي 6 مصابين بكورونا بينهم 5 من أسرة واحدة بكركوك

2020/04/10 | 22:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع يوم الجمعة بتعافي 6 مصابين بفيروس كورونا من المرض في محافظة كركوك.

وقال المصدر لشفق نيوز، إن 6 مصابين بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء التام في محافظة كركوك وغادروا المستشفى إلى منازلهم.

وأضاف المصدر أن 5 منهم من أفراد أسرة واحدة.

وبذلك، يرتفع عدد المتعافين في المحافظة إلى 16 من أصل 24 إصابة بينها حالة وفاة واحدة.

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