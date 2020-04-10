صحة الديوانية تعلن سلامة 6 حالات مشتبه اصابتهم بكورونا

2020/04/10 | 22:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عدد ضحايا كورونا في الولايات المتحدة سيكون أقل بكثير من 100 ألف شخص، معتبرا أن البلاد اقتربت من ذروة انتشار الفيروس.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن وتائر انتشار فيروس كورونا ف

بغداد اليوم-البصرة

وجه محافظ البصرة، أسعد العيداني، الجمعة، بغلق قضاء المدينة بالكامل ابتداءً من الليلة.

واعلن العيداني، في مؤتمر صحفي، انه امر بـ"غلق قضاء المدينة شمالي البصرة إغلاقا تاما، والمباشرة بإجراء الفحوصات لأهالي القضاء".

بغداد اليوم- متابعة

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة عن تسجيل 98 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في تركيا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1006 حالات.

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