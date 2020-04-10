رئيس اللجنة المنظمة لـ

2020/04/10 | 22:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أصدر توشيرو موتو، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" المؤجلة، تصريحًا صادمًا بعدما أكد أن إقامة المنافسات في العام المقبل غير مضمون.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قررت تأجيل منافسات أولمبياد "طوكيو 2020" إلى العام المقبل، بسبب خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال موتو، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة:" لا أعتقد أن أي شخص سيكون قادرًا على القول ما إذا كان من الممكن السيطرة على ذلك الوباء أم لا".

وأضاف:" لسنا بالتأكيد في وضع يمكننا من إعطاء إجابة واضحة، لقد اتخذنا قرارًا بتأجيل المباريات لمدة عام واحد، وهذا يعني أن كل ما يمكننا القيام به هو العمل الجاد للتحضير للأولمبياد".

وتابع:" نأمل مخلصين أن تتمكن البشرية في العام المقبل من التغلب على أزمة فيروس كورونا".

وواصل:" يجب أن نبذل كل جهدنا، ينبغي على البشرية أن تجمع كل ما لديها من التكنولوجيا والحكمة للعمل بجد حتى يتمكنوا من تطوير العلاجات والأدوية واللقاحات".

بغداد اليوم - متابعة

حذر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، من استئناف نشاط اللعبة مبكراً وسط جائحة فيروس كورونا، وأبلغ 211 اتحاداً محلياً عضوًا في الاتحاد اليوم الجمعة، بأن مثل هذا التصرف سيكون غير مسؤول.

وتوقف نشاط كرة القدم حول

بغداد اليوم/ متابعة

كشف ماكسيميليان ميتلشتيت، نجم فريق هيرتا برلين الألماني، للمرة الأولى، عن تفاصيل إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وجاءت نتائج الفحص الطبي لميتلشتيت إيجابية، ما اضطر فريق هيرتا برلين لدخول الحجر الصحي لمدة أسبوعين، وخرجوا منه حا

بغداد اليوم- البصرة

ارسل لاعب الجوية والمنتخب السابق حسن المولى، الجمعة (10 نيسان 2020)، رسالة صوتية يتحدث فيها بصعوبة ويقدم من خلالها الشكر والامتنان لكل من سأل عليه خلال فترة العلاج التي قضاها بالمستشفى الجمهوري في البصرة.

وتحدث اللاعب الدولي

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