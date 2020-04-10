شرطة كربلاء تزف عروسين في طويريج

2020/04/10 | 22:16 - المصدر: الصباح

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كربلاء/ علي لفتة

لم يثن فيروس كورونا العروسين من أهالي قضاء الهندية/ طويريج، ليعلنا زواجهما في هذا الوقت الذي يشهد فيه حظر التجوال كجزءٍ من مواجهة الفيروس..ولانَّ الخطة تنفذها العناصر الأمنية فإنَّ الاحتفال لا بدَّ أنْ يكون بموافقة منهم ولهذا أبت قيادة الشرطة إلا أنْ تكون في هذه المسؤولية ولا تضيع أجر الفرحين فقررت أنْ تقوم بزفاف العروسين بسياراتها وعناصرها بعد أنْ يكون كل شيء ضمن الواقع الصحي من تعقيم وتعفير.

وقال مدير إعلام قيادة الشرطة العميد علاء الغانمي لـ"الصباح": إنَّ "قيادة الشرطة اطلعت على مناشدة لشاب يسكن مدينة طويريج نشرها عبر صفحة القيادة يطلب فيها مساعدته في إتمام مراسم زواجه التي تتطلب إحضار شريكة حياته من منزل أسرتها إلى منزله بواسطة سيارة ولأنه لا يريد خرق قرار الحظر طلب الموافقة على جلب العروس فقط".

وأضاف إنَّ "قائد الشرطة لم يوافق فقط على إفساح المجال لسيارة العروسين بل قرر المشاركة بآليات القيادة وتم تجهيز موكب مع الفرقة الموسيقيَّة العسكرية ورافقت العريس حتى منزل العروسة ومن ثم عادت بهما إلى منزل العريس".

وأشار الى أنَّ "حفل الزفاف اقتصر على عددٍ قليل جداً من ذوي العريس محسن العبادي تطبيقاً لتعليمات خلية الأزمة المركزيَّة لمنع تفشي فيروس كورونا ولكنْ وسط جوق موسيقى ودوريات النجدة وفوج طوارئ كربلاء الثاني وقسم شرطة الهندية والتدريب في مراسيم الحفل وبطريقة عسكرية عزف من خلالها الجوق الموسيقي الأناشيد الوطنية التي امتزجت بحب العراق وكربلاء، خصوصاً أنَّ الزفاف تزامن مع ولادات الأئمة الأطهار في شهر شعبان المبارك".

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