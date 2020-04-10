إصابات “كورونا” بلغَت /1279/ حالة.. لماذا يُكسَر الحظر في العراق؟

2020/04/10 | 22:22 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما يزال وباء #كورونا المستجد يتفشّى يوماً بعد آخر بشكل ملحوظ في #العراق، الذي يعاني أصلاً من انهيار منظومته الصحية، وعدم توفر أبسط الإمكانيات والأدوات الطبية لمواجهة الأزمات، ومنها “كورونا”.كانت أول حالة في العراق…

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