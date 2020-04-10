مراسل “العهد نيوز”: محافظ نينوى يقرر رفع حظر التجوال جزئيا وقررات اخرى ستصدر غدا

2020/04/10 | 22:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى افاد مراسل “العهد نيوز” في نينوى، اليوم الجمعة ، عن اجتماع موسع لخليتي الازمة والازمة الصحية سيعقد يوم غدا وقال مراسلنا، ان ” المحافظ نجم الجبوري اكد على عقد اجتماع لخليتي الازمة “ واضاف ، ” وقررنا ان نرفع حظر التجوال جزئيا بالإضافة لمقررات وتعليمات اخرى تصب في مصلحة المواطن ستتمخض عن […]

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