لجنة المرأة النيابية : اغتصاب معاقة جريمة مروعة تستوجب انزال اقصى العقوبات بالفاعلين

2020/04/10 | 22:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد طالبت لجنة المرأة والاسرة والطفولة النيابية ، إنزال أقصى العقوبات بحق مغتصبي إمراة معاقة من ذوي الاحتياجات الخاصة في منطقة التون كبري التابعة لمحافظة كركوك ، لمنع تكرار هكذا جرائم تنتهك كرامة المرأة.وقالت اللجنة في بيان اطلعت عليه " كلكامش برس "، أنها " تلقت بشكل صادم ومؤلم ومقزز شكوى ومقاطع فيديوية مرفقة معها تثبت عملية اغتصاب وقعت قبل أكثر من ثمانية أيام لإمراة من ذوي الاحتياجات الخاصة في منطقة التون كبري في كركوك من قبل عدد من المجرمين ، الذين تم إلقاء القبض عليهم من قبل محكمة تحقيق التون كبري وتم تنفيذ الأمر من قبل قوات الشرطة وايداعهم السجن لاحالتهم على محكمة الجنايات المختصة".وأضافت "اننا إذ ندين ونستنكر بشدة هذا العمل الإجرامي المشين فإننا نطالب القضاء العراقي بإنزال أشد العقوبات وجعلهم عبرة لكل من تسول له نفس المساس بشرف المرأة العراقية التي تواجه ظروفا صعبة في ظل الظروف التي يعيشها العراق وتفشي وباء كورونا عدا المعاناة اليومية في تحمل اعباء احتياجات الأسرة والأطفال وبقية الالتزامات الاجتماعية".كما طالبت بتوفير " الظروف المناسبة والعيش الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة وخصوصا النساء بسبب خصوصيتها الاجتماعية ومساعدتها على مواجهة ظروف الحياة بالحد الأدنى من العيش الكريم".وأهابت بالسلطات الثلاث" بإصدار توجيهات مشددة واتخاذ إجراءات رادعة لمنع تكرار ارتكاب أية أعمال عنف أو اعتداء كان من اي جهة أو فرد وفقا لما يوفره القانون العراقي من حقوق كفلها الدستور".

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