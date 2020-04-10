2020/04/10 | 22:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متى يجب ارتداء الكمامة؟ ولماذا؟ وما هي الطريقة الصحيحة لارتدائها؟

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