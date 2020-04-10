رفع حظر التجوال بشكل جزئي في محافظة نينوى

2020/04/10 | 22:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - نينوى

قرر محافظ نينوى نجم الجبوري، الجمعة، رفع حظر التجوال بشكل جزئي في المحافظة.

وقال الجبوري في تص...





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