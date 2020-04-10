جريمة ورق المرحاض.. ضرب والدته لإخفائها “السلعة الثمينة”

2020/04/10 | 22:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة ألقت الشرطة القبض على شاب ضرب والدته التي أخفت ورق المرحاض، في الوقت الذي تشهد فيه هذه السلعة نقصا مرتبطا بتفشي فيروس كورونا المستجد.ونقلت وسائل إعلام محلية عن الناطقة باسم الشرطة شيرلي ميلر، قولها إن شرطة ولاية كاليفورنيا الأميركية استدعيت في منتصف الليل إلى سوغس شمالي لوس أنجلوس، بعد حصول نزاع […]

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