نينوى ترفع حظر التجوال جزئياً

2020/04/10 | 22:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت الإدارة المحلية في محافظة نينوى يوم الجمعة رفع حظر التجوال جزئياً في المحافظة.

وقال محافظ نينوى نجم الجبوري في تصريح ورد لشفق نيوز، "قررنا رفع حظر التجوال جزئياً بالإضافة لمقررات وتعليمات أخرى تصب في مصلحة المواطن ستتمخض عن اجتماع يوم غد".

وأشار إلى أن اجتماعاً سيعقد يوم غد لخليتي الأزمة والأزمة الصحية في المحافظة.

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