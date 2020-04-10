سفيرها في بغداد : وجهة النظر الايرانية تجاه تكليف الكاظمي ايجابية

2020/04/10 | 22:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-ايني هنأ سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في العراق اليوم الجمعة انتخاب رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، وقال ان وجهة نظر وموقف جمهورية ايران الاسلامية تجاه انتخاب مصطفى الكاظمي ايجابي".

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