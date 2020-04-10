واسط تسجل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا

2020/04/10 | 22:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [واسط-اين]أعلنت دائرة صحة واسط عن تسجيل إصابتين جديدتين بمرض كورونا المستجد في المحافظة.

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