كورونا يقتل رجل أعمال أردني تبرع بماله لمكافحته

2020/04/10 | 22:57 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

توفى رجل الأعمال الأردني مصطفى خليل مقدادي الذي تبرع بمبلغ 230 ألف دينار قبل أيام لوزارة الصحة في بلاده، لتصرفها على مواجهة فيروس كورونا الجديد.

وتوفي المقدادي، عن 69 عاما وكان حالة الوفاة التي أعلن عنها وزير الصحة الأردني سعد جابر يوم أمس.

وقال نائب نقيب الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه زهير جويحان في تصريح صحفي، إن "مصطفى خليل مقدادي يمتلك شركة المواد الزراعية (مقدادي)، وهي شركة عريقة أسسها والده خليل مقدادي في أوائل الثلاثينات من القرن الماضي، ولها فروع في معظم الدول العربية والعالم وهو من أعمدة الزراعة في العالم العربي".

وأشار جويحان إلى أن "الشركة، تبرعت مؤخرا لوزارة الصحة بحوالي 230 ألف دينار، لدعم جهودها في مكافحة فيروس كورونا."

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